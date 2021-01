Inter, tensione tra Conte e Maresca durante il match contro l’Udinese (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Inter di Antonio Conte, ieri contro l’Udinese, non è andato oltre lo 0-0. durante il match espulso il tecnico pugliese dall’arbitro Maresca Alla Dacia Arena di Udine, l’Inter impatta 0-0 contro in padroni di casa dell’Udinese. Gli uomini di Antonio Conte mancano, così, l’aggancio in classifica al Milan perdente in casa contro l’Atalanta. In testa rimangono i rossoneri con un vantaggio di due punti sui cugini. Ti potrebbe Interessare anche->Udinese-Inter 0-0, i friulani fermano i nerazzurri: Tabellino e Highlights Inter, tensione tra Conte e Maresca: espulso il ... Leggi su ck12 (Di domenica 24 gennaio 2021) L’di Antonio, ieri, non è andato oltre lo 0-0.ilespulso il tecnico pugliese dall’arbitroAlla Dacia Arena di Udine, l’impatta 0-0in padroni di casa del. Gli uomini di Antoniomancano, così, l’aggancio in classifica al Milan perdente in casal’Atalanta. In testa rimangono i rossoneri con un vantaggio di due punti sui cugini. Ti potrebbeessare anche->Udinese-0-0, i friulani fermano i nerazzurri: Tabellino e Highlightstra: espulso il ...

