I figli di Bob Marley coinvolti nell' album benefico Music For Love

A quarant'anni dalla sua morte, causata l'11 maggio del 1981 da un melanoma, Bob Marley è ancora oggi uno dei brand più forti della Musica mondiale. Definirlo semplicemente un cantante è riduttivo dell'influenza politica, sociale e spirituale che Tuff Gong ha avuto in Jamaica, dove è venerato quasi come una divinità. La sua eredità artistica, all'insegna di "pace, amore e felicità", è portata avanti dai suoi figli, in particolare da Stephen, Damian e Julian Marley, che hanno dato il loro sostegno all'album benefico Music For Love vol.1. Il disco, distribuito in Italia e a livello internazionale da Music for Love e Maqueta Records, coinvolge 29 artisti provenienti da 8 paesi, tra cui i nostri Fabrizio Bosso, Stefano De ...

E' uscito ieri, 22 gennaio, su tutti gli store musicali Music For Love Vol. 1, il progetto musicale solidale dell'imprenditore italiano negli Usa Franco Nannucci. Da Cantabile di Michel Petrucciani, a ...

