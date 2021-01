Galeone: «Il Napoli è l’unica scelta che non rifarei in carriera. Fu un errore di presunzione» (Di domenica 24 gennaio 2021) Nell’intervista rilasciata a Il Mattino, Giovanni Galeone parla anche dell’esperienza avuta sulla panchina del Napoli, nella stagione 1997-98. La definisce una scelta che non rifarebbe. «È stata l’unica scelta che non rifarei in tutta la mia carriera. Lo definisco un errore di presunzione. Andare in una squadra dalla quale Mazzone era scappato era una follia». A volere che Galeone allenasse il Napoli c’era stato, in passato, anche Maradona, ma poi non se ne fece nulla. «Lo incontrai a cena alla Sacrestia l’anno dopo il primo scudetto. Mi disse: “Deve essere il mio prossimo allenatore”». Ma tutto sfumò. «Avevo parlato con Moggi e sembrava tutto fatto. Avrebbero dovuto mandar via Bianchi, e invece ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Nell’intervista rilasciata a Il Mattino, Giovanniparla anche dell’esperienza avuta sulla panchina del, nella stagione 1997-98. La definisce unache non rifarebbe. «È statache nonin tutta la mia. Lo definisco undi. Andare in una squadra dalla quale Mazzone era scappato era una follia». A volere cheallenasse ilc’era stato, in passato, anche Maradona, ma poi non se ne fece nulla. «Lo incontrai a cena alla Sacrestia l’anno dopo il primo scudetto. Mi disse: “Deve essere il mio prossimo allenatore”». Ma tutto sfumò. «Avevo parlato con Moggi e sembrava tutto fatto. Avrebbero dovuto mandar via Bianchi, e invece ...

