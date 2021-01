E ora nel Pd monta la rabbia: «Conte vuole il “muoia Sansone con tutti i filistei”, inaccettabile» (Di domenica 24 gennaio 2021) Conte come Sansone? No, grazie. In queste ore, autorevoli esponenti del Pd (ma anche del M5s) sono in pressing su Giuseppe Conte “per farlo salire al Colle e giocarsela con un possibile nuovo mandato da Mattarella”. Il retroscena del Corriere parla chiaro. L’avvocato del popolo non ha più i numeri, il voto in settimana dell’aula del Senato sulla relazione Bonafede sarà la sua pietra tombale. Prima che sia tropppo tardi, gli hanno consigliato di provare subito con un Conte-ter. Al Senato su Bonafede il governo non ha i numeri Ma l’ìpotesi che “Giuseppi” si dimetta prima di mercoledì o giovedì, quando ci saranno le comunicazioni con votazione del ministro Bonafede sul bilancio della giustizia è impraticabile. «Non ne ho alcuna intenzione», continua a rispondere a chi gli suggerisce che la mossa potrebbe rafforzare invece ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 24 gennaio 2021)come? No, grazie. In queste ore, autorevoli esponenti del Pd (ma anche del M5s) sono in pressing su Giuseppe“per farlo salire al Colle e giocarsela con un possibile nuovo mandato da Mattarella”. Il retroscena del Corriere parla chiaro. L’avvocato del popolo non ha più i numeri, il voto in settimana dell’aula del Senato sulla relazione Bonafede sarà la sua pietra tombale. Prima che sia tropppo tardi, gli hanno consigliato di provare subito con un-ter. Al Senato su Bonafede il governo non ha i numeri Ma l’ìpotesi che “Giuseppi” si dimetta prima di mercoledì o giovedì, quando ci saranno le comunicazioni con votazione del ministro Bonafede sul bilancio della giustizia è impraticabile. «Non ne ho alcuna intenzione», continua a rispondere a chi gli suggerisce che la mossa potrebbe rafforzare invece ...

Il voto sulla relazione del ministro al Senato potrebbe slittare a giovedì per dare fiato alla trattativa. Dai dem l’invito al Guardasigilli: dialoghi e non rivendichi solo il passato ...

