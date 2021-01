Cooperazione, con il protocollo esecutivo 2021-2023 l’Italia in Giappone è sempre più scienza e tecnologia (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Ambasciatore Giorgio Starace ha firmato a Tokyo, a nome della Farnesina, il protocollo esecutivo 2021-2023 per la Cooperazione scientifico-tecnologica tra Italia e Giappone. Il documento è stato sottoscritto da parte Giapponese da Takeshi Nakane, Ambasciatore per la Cooperazione Scientifica del Ministero degli Affari Esteri. “Grazie al rinnovo di questo importante strumento pattizio – commenta Starace – Italia e Giappone si impegnano a sostenere 11 progetti congiunti in settori all’avanguardia: agroalimentare, intelligenza artificiale, chimica, terapie emergenti per i tumori, nano-scienze e materiali, ageing society, medicina rigenerativa e di precisione, cambiamenti climatici, scienze dello spazio, tecnologie applicate ai beni ... Leggi su ildenaro (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Ambasciatore Giorgio Starace ha firmato a Tokyo, a nome della Farnesina, ilper lascientifico-tecnologica tra Italia e. Il documento è stato sottoscritto da partese da Takeshi Nakane, Ambasciatore per laScientifica del Ministero degli Affari Esteri. “Grazie al rinnovo di questo importante strumento pattizio – commenta Starace – Italia esi impegnano a sostenere 11 progetti congiunti in settori all’avanguardia: agroalimentare, intelligenza artificiale, chimica, terapie emergenti per i tumori, nano-scienze e materiali, ageing society, medicina rigenerativa e di precisione, cambiamenti climatici, scienze dello spazio, tecnologie applicate ai beni ...

Pontifex_it : Incoraggio vivamente tutti gli Stati e tutte le persone a lavorare con determinazione per promuovere le condizioni… - Esercito : I nostri artificieri, in cooperazione con le Istituzioni locali di #Bolzano, hanno terminato con successo le operaz… - ildenaro_it : #Cooperazione, con il #protocollo esecutivo 2021-2023 l’#Italia in #Giappone è sempre più #scienza e #tecnologia da… - antomodaffari : RT @Pontifex_it: Incoraggio vivamente tutti gli Stati e tutte le persone a lavorare con determinazione per promuovere le condizioni necessa… - antoniettac53 : RT @Pontifex_it: Incoraggio vivamente tutti gli Stati e tutte le persone a lavorare con determinazione per promuovere le condizioni necessa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cooperazione con Cooperazione, con il protocollo esecutivo 2021-2023 l'Italia in Giappone è sempre più scienza e tecnologia - Ildenaro.it Il Denaro Vitale: “l’amministrazione Biden teme che l’Italia possa essere l’anello debole del Patto Atlantico”

La Casa Bianca chiama i suoi partner atlantici ma non Roma. Secondo il prof. Roberto Vitale, le ragioni sono riconducibili anche ai rapporti Italia-Cina ...

Nuovo presidente, nuova arte: la Casa Bianca cambia pelle con Joe Biden

Un rapido cambio di rotta, quello del 46esimo presidente degli Stati Uniti. A un giorno dal suo insediamento ufficiale, Joe Biden non ha solo emanato degli ordini esecutivi emerge ...

La Casa Bianca chiama i suoi partner atlantici ma non Roma. Secondo il prof. Roberto Vitale, le ragioni sono riconducibili anche ai rapporti Italia-Cina ...Un rapido cambio di rotta, quello del 46esimo presidente degli Stati Uniti. A un giorno dal suo insediamento ufficiale, Joe Biden non ha solo emanato degli ordini esecutivi emerge ...