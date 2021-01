Ciclismo | si pensa a una corsa in linea dedicata ad Alfredo Martini

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021)e unaalla sua memoria. E’ questo il progetto in cantiere del GS Emilia, che vorrebbe lanciare quest’anno una prova inper rendere onore a una figura simbolo delitaliano che quest’anno avrebbe festeggiato 100 anni.ci lasciava all’età di 93 anni nel 2014. Era stato uno degli ultimi testimoni delmitico, che noi tutti abbiamo potuto ammirare sui libri di storia sportiva, con delle immagini in bianco e nero. Corse da professionista dalla fine del 1945 fino al 1957, vincendo una tappa al Giro d’Italia nel 1950 e una al Giro di Svizzera nel 1951, il Giro dell’Appennino nel 1947, indossando la Maglia Rosa nel 1950 a Brescia e conquistando significativi piazzamenti (terzo in quel Giro del 1950, ...