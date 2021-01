C’è Posta Per Te, il postino Gianfranco Apicerni svela una curiosità sulla trasmissione (Di domenica 24 gennaio 2021) C’è Posta Per Te è un grande successo di auditel e fra i postini più amati c’è sicuramente Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne, che proprio quest’anno ha soffiato 10 candeline di postinaggio. Era il 2011, infatti, quando Apicerni consegnò la prima busta e proprio al settimanale Nuovo – via BlogTivvu.com – ha rivelato una curiosità in merito alla consegna della Posta. “Se è vero che noi postini non chiacchieriamo con le persone a cui consegniamo le lettere? Verissimo. Dopo aver consegnato la Posta c’è una persona della redazione che si occupa di tutto. Noi vediamo solo quello che vedono anche i telespettatori da casa”. Infine Gianfranco Apicerni, che recentemente si è candidato per partecipare alla prossima edizione de ... Leggi su biccy (Di domenica 24 gennaio 2021) C’èPer Te è un grande successo di auditel e fra i postini più amati c’è sicuramente, ex tronista di Uomini e Donne, che proprio quest’anno ha soffiato 10 candeline di postinaggio. Era il 2011, infatti, quandoconsegnò la prima busta e proprio al settimanale Nuovo – via BlogTivvu.com – ha rivelato unain merito alla consegna della. “Se è vero che noi postini non chiacchieriamo con le persone a cui consegniamo le lettere? Verissimo. Dopo aver consegnato lac’è una persona della redazione che si occupa di tutto. Noi vediamo solo quello che vedono anche i telespettatori da casa”. Infine, che recentemente si è candidato per partecipare alla prossima edizione de ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - 1976Falzone : @Ri_Ghetto C'è posta per te!?????? - StraNotizie : C’è Posta Per Te, il postino Gianfranco Apicerni svela una curiosità sulla trasmissione - entenkwkm : Michele Riondino ospite a C'è posta per te: l'attore parla dei progetti saltati a causa del Covid e ricorda di aver… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia