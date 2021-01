Auto contro furgone. Lidia è morta sul colpo. 26 anni, stava tornando a casa (Di domenica 24 gennaio 2021) Foggia, incidente stradale verso Manfredonia. Perde la vita una ragazza di soli 26 anni al km 174 della Statale 89 Garganica che collega Foggia a Manfredonia. La vittima si chiamava Lidia Giuliani ed era a bordo della sua Auto quando è avvenuto il tragico impatto in prossimità di una curva. La ragazza stava rientrando a casa quando si è scontrata frontalmente con il furgone. Laureata in Giurisprudenza, Lidia era apprezzata da tutti per il suo carattere solare. Un vuoto incolmabile nel cuore di parenti e amici. Sul posto la polizia stradale intenta a ricostruire la dinamica dell’incidente in cui la giovane ha trovato la morte. Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno determinato il violento impatto frontale con il furgone che procedeva in ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Foggia, incidente stradale verso Manfredonia. Perde la vita una ragazza di soli 26al km 174 della Statale 89 Garganica che collega Foggia a Manfredonia. La vittima si chiamavaGiuliani ed era a bordo della suaquando è avvenuto il tragico impatto in prossimità di una curva. La ragazzarientrando aquando si è scontrata frontalmente con il. Laureata in Giurisprudenza,era apprezzata da tutti per il suo carattere solare. Un vuoto incolmabile nel cuore di parenti e amici. Sul posto la polizia stradale intenta a ricostruire la dinamica dell’incidente in cui la giovane ha trovato la morte. Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno determinato il violento impatto frontale con ilche procedeva in ...

