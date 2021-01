Arcuri: “Case farmaceutiche trattano i Paesi Ue come dei poveracci” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Stanno trattando 27 Paesi europei come dei poveracci. Togliamoci dalla testa che l’Italia sia più penalizzata di altri“. Queste le parole di Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’Emergenza Covid, in riferimento alle Case farmaceutiche che hanno annunciato i ritardi nella consegna delle dosi di vaccino. “Queste aziende non producono bibite e merendine” ha sottolineato Arcuri nell’intervento alla trasmissione “Live #noneladurso”, “Si sono impegnate a dare una certa quantità di vaccini che sono molto più importanti delle bibite e merendine“. Secondo Arcuri, se avessimo i vaccini che sono stati annunciati dalla aziende farmaceutiche, “entro l’autunno potremmo vaccinare fino a 45 milioni di italiani, ma non credo a ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) “Stanno trattando 27europeidei. Togliamoci dalla testa che l’Italia sia più penalizzata di altri“. Queste le parole di Domenico, Commissario straordinario per l’Emergenza Covid, in riferimento alleche hanno annunciato i ritardi nella consegna delle dosi di vaccino. “Queste aziende non producono bibite e merendine” ha sottolineatonell’intervento alla trasmissione “Live #noneladurso”, “Si sono impegnate a dare una certa quantità di vaccini che sono molto più importanti delle bibite e merendine“. Secondo, se avessimo i vaccini che sono stati annunciati dalla aziende, “entro l’autunno potremmo vaccinare fino a 45 milioni di italiani, ma non credo a ...

