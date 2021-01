USA – Notizie in breve (Di sabato 23 gennaio 2021) Mitch McConnell propone di rinviare il secondo processo di impeachment completamente truccato a febbraio, con la scusa di “dare al presidente Trump più tempo per preparare la sua difesa”. Ore dopo che Biden ha ordinato a tutti i cittadini americani di indossare maschere nelle proprietà federali, ha visitato il Lincoln Memorial. E non indossava una maschera. Alla domanda perché Joe Biden ha violato il suo stesso mandato, l’addetta stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto che Biden stava “festeggiando”. “Abbiamo problemi più grandi da affrontare in questo momento”, ha detto Psaki, salutando il giornalista di Fox News Peter Ducey. La repubblicana Marjorie Taylor Green ha presentato giovedì un procedimento di impeachment contro Joe Biden. Ieri, ha fatto l’annuncio in tal senso su Twitter. Twitter ha permesso a Tasnim News, una testata privata in Iran, di pubblicare minacce ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Mitch McConnell propone di rinviare il secondo processo di impeachment completamente truccato a febbraio, con la scusa di “dare al presidente Trump più tempo per preparare la sua difesa”. Ore dopo che Biden ha ordinato a tutti i cittadini americani di indossare maschere nelle proprietà federali, ha visitato il Lincoln Memorial. E non indossava una maschera. Alla domanda perché Joe Biden ha violato il suo stesso mandato, l’addetta stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto che Biden stava “festeggiando”. “Abbiamo problemi più grandi da affrontare in questo momento”, ha detto Psaki, salutando il giornalista di Fox News Peter Ducey. La repubblicana Marjorie Taylor Green ha presentato giovedì un procedimento di impeachment contro Joe Biden. Ieri, ha fatto l’annuncio in tal senso su Twitter. Twitter ha permesso a Tasnim News, una testata privata in Iran, di pubblicare minacce ...

Ultime Notizie dalla rete : USA Notizie Coronavirus ultime notizie. Casa Bianca: stop quasi tutti i voli Europa-Usa. Francia, allarme nuovo ... Il Sole 24 ORE Skyrim: Joe Biden diventa un video meme ed è in perfetto stile Bethesda

Giornata della Memoria, Emanuele Filiberto chiede perdono: per me sono scuse senza senso

