‘Uomini e Donne’, una delle puntate andate in onda questa settimana fa segnare il record stagionale di ascolti: ecco qual è! (Di sabato 23 gennaio 2021) La settimana appena passata ha segnato un record stagionale di ascolti per Uomini e Donne. I dati auditel del dating show condotto da Maria De Filippi sembra appassionare moltissimo il pubblico a casa che ha premiato il programma con degli ascolti ottimi per tutte le puntate andate in onda questa settimana. Ad aver ottenuto il risultato migliore segnando così il record d’ascolti stagionale è stata la puntata di lunedì. Le ultime delusioni d’amore di Gemma Galgani, che ultimamente aveva iniziato una conoscenza con il cavaliere Maurizio Guerci, ha raccolto 3.505.000 spettatori pari al 24.7% di share. Al secondo posto la puntata di giovedì con 3.321.000 spettatori pari al ... Leggi su isaechia (Di sabato 23 gennaio 2021) Laappena passata ha segnato undiper Uomini e Donne. I dati auditel del dating show condotto da Maria De Filippi sembra appassionare moltissimo il pubblico a casa che ha premiato il programma con degliottimi per tutte lein. Ad aver ottenuto il risultato migliore segnando così ild’è stata la puntata di lunedì. Le ultime delusioni d’amore di Gemma Galgani, che ultimamente aveva iniziato una conoscenza con il cavaliere Maurizio Guerci, ha raccolto 3.505.000 spettatori pari al 24.7% di share. Al secondo posto la puntata di giovedì con 3.321.000 spettatori pari al ...

