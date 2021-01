Un gatto che viene lavato dai suoi proprietari divide gli utenti di YouTube (Di domenica 24 gennaio 2021) Il video virale di un gattino che viene “lavato”, in maniera particolare, sembra aver completamente diviso il mondo del web. La clip in questione ha per protagonista un tenere batuffolo di pelo, che già di suo, avrebbe potuto attirare molte visualizzazioni, anche solo per quel musetto tenero che offre alla telecamera. I video che vedono le avventure e disavventure dei nostri felini domestici, riescono solitamente ad intrattenere con grande allegria gli utenti dei social. Ma in questo caso particolare non è stato del tutto così. Il video vede un piccolo micetto, che ha poche settimane di vita, che viene completamente lavato, sotto il getto d’acqua di un rubinetto. credit: YouTube/Luna x Mars Il gattino non sembra riluttante alla cosa e appare molto tranquillo nelle mani del suo umano. ... Leggi su virali.video (Di domenica 24 gennaio 2021) Il video virale di un gattino che”, in maniera particolare, sembra aver completamente diviso il mondo del web. La clip in questione ha per protagonista un tenere batuffolo di pelo, che già di suo, avrebbe potuto attirare molte visualizzazioni, anche solo per quel musetto tenero che offre alla telecamera. I video che vedono le avventure e disavventure dei nostri felini domestici, riescono solitamente ad intrattenere con grande allegria glidei social. Ma in questo caso particolare non è stato del tutto così. Il video vede un piccolo micetto, che ha poche settimane di vita, checompletamente, sotto il getto d’acqua di un rubinetto. credit:/Luna x Mars Il gattino non sembra riluttante alla cosa e appare molto tranquillo nelle mani del suo umano. ...

