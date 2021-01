Un anno fa il primo lockdown a Wuhan: oggi ci sono 200 nuovi casi. Il sindaco si dimette (Di sabato 23 gennaio 2021) È passato un anno dal primo lockdown al mondo, quello della megalopoli cinese di Wuhan rimasta isolata per 76 giorni per frenare i contagi provocati da un virus allora 'misterioso'. La Cina segnala ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) È passato undalal mondo, quello della megalopoli cinese dirimasta isolata per 76 giorni per frenare i contagi provocati da un virus allora 'misterioso'. La Cina segnala ...

