The Kingmaker

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 gennaio 2021) Nel cuore del governo c’è il PD. Nel cuore del PD c’è Bettini. Cosa ci sia nel cuore di Bettini “nessun lo sa”. Eppure Goffredo Bettini – comunista fra i comunisti – è, inossidabilmente, sempre lì, al centro delle cose, in quel punto ineffabile in cui si prendono le decisioni, si sviano le correnti, si agitano o si calmano le acque. E senza un titolo, una carica, nè alamari e gradi sulla giacca una cosa al Nazareno è sicura: se Goffredo parla, Nicola ascolta e prima di lui ascoltava Veltroni e anche Rutelli, Gentiloni e Letta (pur questi ultimi di provenienza diversa). Fateci caso. In questi giorni Bettini sta ovunque, a Bettini si chiede cosa accadrà, quali le vie per uscire dalla crisi, a Bettini si attribuiscono ardite costruzioni politiche, incursioni nei campi avversi per convincere onorevoli peones alla “responsabilità nazionale”. Insomma, stiamo parlando del ...