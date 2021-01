TCR Australia 2021 | i magnifici 18

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 23 gennaio 2021) Saranno 18 le vetture che scenderanno in pista questo weekend a Symmons Plains, circuito che ospiterà la prima prova del TCR. Il circuito della Tasmania vedrà all’opera la terza edizione della serie, con un parterre di piloti non ricchissimo ma estremamente interessante. Tra gli iscritti troviamo diversi protagonisti della Supercars, la massima serie nazionale. Vediamo chi sono questi piloti e come si comporrà la prima griglia di partenza della stagione. Chi sono i piloti del TCR? La prima star che compare nella entry list è Chaz Mostert. Il pilota della Walkinshaw Andretti sarà al volante di un’Audi RS3 LMS della Malbourne Performance Centre, al fianco di Like King. James Moffatt, del Tickford Racing, avrà a disposizione una Renault Megane TCR al fianco di Dylan O’Keeffe. ...