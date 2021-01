Spaccio in bicicletta a Torvaianica: nei guai un 44enne, Carabinieri attirati dal comportamento sospetto dell’uomo (Di sabato 23 gennaio 2021) Sorpreso a spacciare droga in sella alla sua bicicletta. Così un 44enne romano è finito in manette nella giornata di ieri a Torvaianica. Pomezia: Spaccio in bicicletta sul litorale, pusher in manette Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Pomezia ad arrestare il 44enne romano, che dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di Spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri, durante uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati in quella zona del litorale romano, i Carabinieri della Stazione di Torvajanica sono stati attirati dal comportamento sospetto dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, intento a spostarsi a bordo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 gennaio 2021) Sorpreso a spacciare droga in sella alla sua. Così unromano è finito in manette nella giornata di ieri a. Pomezia:insul litorale, pusher in manette Sono stati idella Compagnia di Pomezia ad arrestare ilromano, che dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Ieri, durante uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati in quella zona del litorale romano, idella Stazione di Torvajanica sono statidal, già noto alle forze dell’ordine, intento a spostarsi a bordo ...

CorriereCitta : Spaccio in bicicletta a Torvaianica: nei guai un 44enne, Carabinieri attirati dal comportamento sospetto dell’uomo - fcavalleri : @Quirinale È a combattere lo spaccio di droga mandiamo Brumotti in bicicletta ???? Lamorgese vergognati - fcavalleri : @GiorgiaMeloni È a combattere lo spaccio di droga mandiamo Brumotti in bicicletta ???? Lamorgese vergognati - fcavalleri : #StopChiusure È a combattere lo spaccio di droga mandiamo brumotti in bicicletta ???? lamorgese vergognati - fcavalleri : #IOAPRO1501 È a combattere lo spaccio di droga mandiamo brumotti in bicicletta ???? lamorgese vergognati -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio bicicletta Spacciatore tenta di fuggire in bicicletta, arrestato dai Carabinieri SulPanaro Spaccio di droga nei parchi cittadini: un arresto e una denuncia

Il giovane marocchino, irregolare in Italia e già noto alle forze di polizia per reati analoghi, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resist ...

Spaccio: due arresti ai parchi Novi Sad e XXII aprile

Ma si chiude con l'intervento per una rissa davanti ad una tabaccheria a Castelfranco la giornata dei Carabinieri da un capo all'altro della provincia ...

Il giovane marocchino, irregolare in Italia e già noto alle forze di polizia per reati analoghi, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resist ...Ma si chiude con l'intervento per una rissa davanti ad una tabaccheria a Castelfranco la giornata dei Carabinieri da un capo all'altro della provincia ...