Sassuolo, i convocati di De Zerbi: out Berardi, rientrano Boga e Locatelli (Di sabato 23 gennaio 2021) convocati Sassuolo: ecco i giocatori a disposizione di De Zerbi per la sfida contro la Lazio di domani pomeriggio Alla vigilia del match contro la Lazio, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati. Assenti gli infortunati Romagna, Berardi e Bourabia, oltre a Chiriches squalificato. Rispetto alla gara di campionato contro il Parma rientrano Locatelli, Boga e Obiang, che nel derby emiliano era squalificato. Sono 23 i convocati neroverdi per #LazioSassuolo ?? ? https://t.co/Tk7XE7H66d#ForzaSasol ?? pic.twitter.com/iLVc42L7qi — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) January 23, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021): ecco i giocatori a disposizione di Deper la sfida contro la Lazio di domani pomeriggio Alla vigilia del match contro la Lazio, il tecnico delRoberto Deha diramato la lista dei. Assenti gli infortunati Romagna,e Bourabia, oltre a Chiriches squalificato. Rispetto alla gara di campionato contro il Parmae Obiang, che nel derby emiliano era squalificato. Sono 23 ineroverdi per #Lazio?? ? https://t.co/Tk7XE7H66d#ForzaSasol ?? pic.twitter.com/iLVc42L7qi — U.S.(@US) January 23, 2021 Leggi su Calcionews24.com

vocelaziale : #LazioSassuolo ?? #SerieA?? I convocati del #Sassuolo: Ci sono #Boga e #Locatelli? Assenti #Bourabia e… - marco_merighi : RT @SassuoloUS: Sono 23 i convocati neroverdi per #LazioSassuolo ?? ?? - SassuoloUS : Sono 23 i convocati neroverdi per #LazioSassuolo ?? ?? - dade494 : RT @capuanogio: Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti sono Colomb… - Cristoincroce1 : RT @capuanogio: Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti sono Colomb… -