Roma-Spezia, Fonseca: "Non è stata la partita della svolta, il risultato è bugiardo"
La Roma supera all'ultimo respiro lo Spezia con un rocambolesco 4-3. Il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la sfida vinta dai suoi sul filo del rasoio."È stata una partita molto emozionante. Il risultato è ingiusto per quello che ha fatto. Avremmo meritato altro, abbiamo dimostrato un grande spirito. Una partita che volevamo vincere, per noi era fondamentale solo questo. In questo momento la Roma è al terzo posto in attesa delle altre. Non deve essere la partita della svolta, ma della continuità.

