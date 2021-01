Resident Evil 4 Remake potrebbe richiedere più tempo del previsto (Di sabato 23 gennaio 2021) Secondo alcuni rumor, il tanto sognato Remake di Resident Evil 4 potrebbe arrivare sugli scaffali un anno più tardi del previsto Negli ultimi anni Capcom sta riportando in auge i capitoli classici di Resident Evil con una serie di Remake. I fan hanno apprezzato molto questi rifacimenti e di conseguenza ora in molti vorrebbero vedere un lavoro simile svolto sul quarto capitolo della serie. Stando alle informazioni trapelate dopo la grande fuga di dati di Capcom sembrerebbe che un Remake di Resident Evil 4 sia effettivamente previsto per il 2022, ma a quanto pare lo sviluppo potrebbe richiedere più tempo del previsto. ... Leggi su tuttotek (Di sabato 23 gennaio 2021) Secondo alcuni rumor, il tanto sognatodiarrivare sugli scaffali un anno più tardi delNegli ultimi anni Capcom sta riportando in auge i capitoli classici dicon una serie di. I fan hanno apprezzato molto questi rifacimenti e di conseguenza ora in molti vorrebbero vedere un lavoro simile svolto sul quarto capitolo della serie. Stando alle informazioni trapelate dopo la grande fuga di dati di Capcom sembrerebbe che undi4 sia effettivamenteper il 2022, ma a quanto pare lo sviluppopiùdel. ...

Fannibalockian : RT @artheamis: mentirei se dicessi che resident evil village non mi ispira - Heartbeat_Noise : Parlavo di Resident Evil e mi si chiede: 'Ah, ma ne fanno ancora?' E io: 'Sì, solo che adesso stanno adottando uno… - tuttoteKit : Resident Evil 4 Remake potrebbe richiedere più tempo del previsto #Capcom #ResidentEvil4Remake #tuttotek - TenenteRipley : RT @PlayStationIT: Resident Evil Village sarà disponibile dal 7 maggio 2021! Una demo indipendente chiamata Maiden, è già disponibile per i… - Info_e_Games : Resident Evil 4 Remake, lo sviluppo sarebbe ripartito da zero - -