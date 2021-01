Quale futuro per Mbappé? L’attaccante: “Devo ancora decidere se restare al PSG” (Di domenica 24 gennaio 2021) In casa Paris Saint-Germain si analizzano le prossime mosse sul mercato. Uno dei nodi è sicuramente il rinnovo di contratto di Kylian Mbappé. L'attaccante francese ha spiegato ai media locali il suo punto di vista: "Sto discutendo con il club per valutare bene il progetto. Sto riflettendo perché se firmo è per stare a lungo con il PSG. Sono molto felici qui, lo sono sempre stato, ma Devo riflettere su cosa e dove voglio fare ciò che Devo nei prossimi anni. Presto dovrà prendere una decisione, ma non voglio firmare un contratto e l'anno dopo andare via perché in realtà non volevo firmare. Se firmo è per restare, perciò sto riflettendo".caption id="attachment 1053905" align="alignnone" width="1870" Mbappé (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) In casa Paris Saint-Germain si analizzano le prossime mosse sul mercato. Uno dei nodi è sicuramente il rinnovo di contratto di Kylian. L'attaccante francese ha spiegato ai media locali il suo punto di vista: "Sto discutendo con il club per valutare bene il progetto. Sto riflettendo perché se firmo è per stare a lungo con il PSG. Sono molto felici qui, lo sono sempre stato, mariflettere su cosa e dove voglio fare ciò chenei prossimi anni. Presto dovrà prendere una decisione, ma non voglio firmare un contratto e l'anno dopo andare via perché in realtà non volevo firmare. Se firmo è per, perciò sto riflettendo".caption id="attachment 1053905" align="alignnone" width="1870"(getty images)/caption ITA Sport Press.

