Nigeriano tenta la rapina col bastone e fugge in bici (rubata). In corsa, schiaffeggia pure i passanti (Di sabato 23 gennaio 2021) Siamo a Napoli, dove oggi un immigrato Nigeriano ha tentato di compiere una rapina armato di bastone. Non riuscendo a infrangere i vetri, ha provato a schiantare sulla vetrina una bicicletta parcheggiata fuori dal negozio (una parafarmacia). Fallito anche quel tentativo è fuggito con la bici (appena rubata). E in corsa, ha pensato bene di schiaffeggiare i passanti e danneggiare due automobili in sosta. Napoli, Nigeriano tenta una rapina col bastone e fugge con una bici rubata Un inferno. Lo straniero prima tenta una rapina con un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Siamo a Napoli, dove oggi un immigratohato di compiere unaarmato di. Non riuscendo a infrangere i vetri, ha provato a schiantare sulla vetrina unacletta parcheggiata fuori dal negozio (una parafarmacia). Fallito anche queltivo è fuggito con la(appena). E in, ha pensato bene dire ie danneggiare due automobili in sosta. Napoli,unacolcon unaUn inferno. Lo straniero primaunacon un ...

SecolodItalia1 : Nigeriano tenta la rapina col bastone e fugge in bici (rubata). In corsa, schiaffeggia pure i passanti… - espressione24 : RIETI - I Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno tratto in arresto un citt… - magicaGrmente22 : @Mov5Stelle @virginiaraggi @nzingaretti Un nigeriano di 43 anni ha aggredito un clochard più giovane di lui, un tu… - sabribri1977 : RT @Gianmar26145917: #Follonica, #nigeriano ubriaco, con precedenti e un decreto di espulsione a carico, irrompe a scuola e tenta di violen… - FcaPitti : RT @Gianmar26145917: #Follonica, #nigeriano ubriaco, con precedenti e un decreto di espulsione a carico, irrompe a scuola e tenta di violen… -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeriano tenta Nigeriano tenta la rapina col bastone e fugge in bici (rubata). In corsa, schiaffeggia pure i... Il Secolo d'Italia Nigeriano tenta la rapina col bastone e fugge in bici (rubata). In corsa, schiaffeggia pure i passanti

Nigeriano tenta la rapina col bastone e fugge in bici (appena rubata). In corsa, schiaffeggia i passanti e danneggia le auto in sosta ...

Spacciatore tenta di fuggire in bicicletta, arrestato dai Carabinieri

MODENA, CARPI, CASTELVETRO – Verso le 19.30 di giovedì 21 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno tratto in arresto un 27enne ...

Nigeriano tenta la rapina col bastone e fugge in bici (appena rubata). In corsa, schiaffeggia i passanti e danneggia le auto in sosta ...MODENA, CARPI, CASTELVETRO – Verso le 19.30 di giovedì 21 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno tratto in arresto un 27enne ...