Liverpool, Klopp: “Abbiamo bisogno di un difensore, ma non piangerò se non arriverà” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Se è cambiato qualcosa nei piani del club in merito alla campagna dei trasferimenti? No, nulla. Sinceramente non mi metterò a piangere come un bambino di 5 anni se non dovesse arrivare un difensore centrale. Ne Abbiamo bisogno? Forse sì, ma la maggior parte delle volte nella mia vita non ho ottenuto quello che volevo, ad essere onesto. Quindi…”. Queste le parole di Jurgen Klopp sul mercato, in vista del match di FA Cup del suo Liverpool contro il Manchester United. “Io non posso prendere certe decisioni – ha aggiunto il tecnico dei Reds -. Ci sono dei responsabili per queste cose. So che vogliono sostenerci e lo stanno facendo. Sicuramente un difensore aiuterebbe ma così risolveremo il problema del gol? Non sono sicuro. Quello che dobbiamo fare è migliorare il calcio nelle aree ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) “Se è cambiato qualcosa nei piani del club in merito alla campagna dei trasferimenti? No, nulla. Sinceramente non mi metterò a piangere come un bambino di 5 anni se non dovesse arrivare uncentrale. Ne? Forse sì, ma la maggior parte delle volte nella mia vita non ho ottenuto quello che volevo, ad essere onesto. Quindi…”. Queste le parole di Jurgensul mercato, in vista del match di FA Cup del suocontro il Manchester United. “Io non posso prendere certe decisioni – ha aggiunto il tecnico dei Reds -. Ci sono dei responsabili per queste cose. So che vogliono sostenerci e lo stanno facendo. Sicuramente unaiuterebbe ma così risolveremo il problema del gol? Non sono sicuro. Quello che dobbiamo fare è migliorare il calcio nelle aree ...

