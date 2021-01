Il processo per l’impeachment di Trump al via l’8 febbraio (Di sabato 23 gennaio 2021) Il processo per l'impeachment di Donald Trump inizierà l'8 febbraio. Lo ha riferito Chuck Schumer, leader dei democratici al Senato Usa. La speaker della Camera Nancy Pelosi invierà lunedì al Senato l'articolo di impeachment contro Trump. Delusione su Twitter fra le tante persone che auspicavano un processo più immediato. Il senatore repubblicano Mitch McConnell ha chiesto ai democratici di rinviare fino a metà febbraio l'impeachment del presidente Donald Trump, per concedere ai suoi legali il tempo di preparare il caso. Interpellato dalla Cnn, alla domanda se abbia già ricevuto una risposta dal leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, McConnell ha risposto: "Non ancora, ma continuiamo a discuterne".Secondo alcune fonti sentite dalla Cnn, i ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilper l'impeachment di Donaldinizierà l'8. Lo ha riferito Chuck Schumer, leader dei democratici al Senato Usa. La speaker della Camera Nancy Pelosi invierà lunedì al Senato l'articolo di impeachment contro. Delusione su Twitter fra le tante persone che auspicavano unpiù immediato. Il senatore repubblicano Mitch McConnell ha chiesto ai democratici di rinviare fino a metàl'impeachment del presidente Donald, per concedere ai suoi legali il tempo di preparare il caso. Interpellato dalla Cnn, alla domanda se abbia già ricevuto una risposta dal leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, McConnell ha risposto: "Non ancora, ma continuiamo a discuterne".Secondo alcune fonti sentite dalla Cnn, i ...

