Fiorentina-Crotone, Vlahovic: “Ringrazio Prandelli per la fiducia. Dedico il gol a Commisso” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Voglio ringraziare il mister Prandelli per la fiducia che mi sta dando, non posso descrivere quanto gli devo. Il presidente Commisso? Dopo allenamento abbiamo fatto un po’ di palleggi, è sempre un onore per me: ci è stato sempre vicino con la sua famiglia, gli dedichiamo questa vittoria perché è venuto dall’America per vederci”. Queste le parole di Dusan Vlahovic, protagonista con un gol nella vittoria della Fiorentina al ‘Franchi’ contro il Crotone. “Devo ringraziare sempre i miei compagni, in questo caso Ribery, che ha fatto un assist da campione vero qual è, e Castrovilli che ha fatto una grande giocata. Era davvero importante portare a casa questi tre punti, speriamo di continuare così – spiega il centravanti viola a Dazn – Il gesto alla sostituzione? Ero arrabbiato verso me ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) “Voglio ringraziare il misterper lache mi sta dando, non posso descrivere quanto gli devo. Il presidente? Dopo allenamento abbiamo fatto un po’ di palleggi, è sempre un onore per me: ci è stato sempre vicino con la sua famiglia, gli dedichiamo questa vittoria perché è venuto dall’America per vederci”. Queste le parole di Dusan, protagonista con un gol nella vittoria dellaal ‘Franchi’ contro il. “Devo ringraziare sempre i miei compagni, in questo caso Ribery, che ha fatto un assist da campione vero qual è, e Castrovilli che ha fatto una grande giocata. Era davvero importante portare a casa questi tre punti, speriamo di continuare così – spiega il centravanti viola a Dazn – Il gesto alla sostituzione? Ero arrabbiato verso me ...

