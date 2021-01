Coronavirus | 13 331 contagi e 488 morti In Lombardia il più alto numero di decessi

you_trend : ?? #Coronavirus, 23/01/21 • Attualmente positivi: 498.834 • Deceduti: 85.162 (+488) • Dimessi/Guariti: 1.871.189 (+… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 1.331.045 Di cui prime dosi: 1.269.163 Di cu… - RaiNews : Coronavirus: 13.331 nuovi casi con 286.331 tamponi e 488 vittime - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino nazionale: 13.331 nuovi casi e 488 decessi - RicardLopez123 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 23/01/21 • Attualmente positivi: 498.834 • Deceduti: 85.162 (+488) • Dimessi/Guariti: 1.871.189 (+16.062) •… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 331

Aumentano i guariti sia a livello nazionale che in regione. 13.331 i positivi e 488 i decessi. In Emilia Romagna 1.310 casi.Sono 2.386 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 4 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero, sono 174 ...