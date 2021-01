Caso Hakimi, il Real fa chiarezza. Il comunicato (Di sabato 23 gennaio 2021) Nelle ultime ore è montato il Caso Hakimi, riguardo il presunto mancato pagamento relativo alla prima rata da 10 milioni che l’Inter avrebbe dovuto versare al Real Madrid entro dicembre, e non ancora arrivato. Alejandro Camano, procuratore del marocchino, aveva parlato con FcInter 1908 stemperando i toni: “Madrid su Hakimi? Quali sono, non ne so nulla. Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata da Madrid. Achraf sta bene nell’Inter ed è concentrato solo nel fare il massimo con l’Inter. Il suo obiettivo è di vincere con la maglia dell’Inter, non pensa ad altro”. Secondo le parole di Camano quindi, non ci sarebbe nessun Caso o problema, così come per lo stesso Real Madrid. E’ arrivato infatti il comunicato ufficiale del club madrileno per far chiarezza sulla ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Nelle ultime ore è montato il, riguardo il presunto mancato pagamento relativo alla prima rata da 10 milioni che l’Inter avrebbe dovuto versare alMadrid entro dicembre, e non ancora arrivato. Alejandro Camano, procuratore del marocchino, aveva parlato con FcInter 1908 stemperando i toni: “Madrid su? Quali sono, non ne so nulla. Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata da Madrid. Achraf sta bene nell’Inter ed è concentrato solo nel fare il massimo con l’Inter. Il suo obiettivo è di vincere con la maglia dell’Inter, non pensa ad altro”. Secondo le parole di Camano quindi, non ci sarebbe nessuno problema, così come per lo stessoMadrid. E’ arrivato infatti ilufficiale del club madrileno per farsulla ...

ZZiliani : + + + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + + + Caso #Hakimi, l’Inter chiede un confronto con… - pisto_gol : La versione di @marca è in contrasto con quella del @CorSport sul caso Hakimi - Sport_Mediaset : Tanto rumore per nulla: per l'#Inter non esiste nessun caso #Hakimi. La società nerazzurra ritiene prive di fondame… - alebige : RT @ZZiliani: + + + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + + + Caso #Hakimi, l’Inter chiede un confronto con #Zazzaroni ma arr… - Jack_Walen : Contento che il Real Madrid (reputo la squadra più importante e forte mediaticamente al mondo) abbia risposto a rim… -