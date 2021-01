Calcio | Stefan El Shaarawy positivo al Covid | slitta l’ufficializzazione del suo passaggio alla Roma

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ladi Paulo Fonseca esulta per aver conquistato tre punti contro lo Spezia, vendicando così il ko di Coppa Italia contro gli stessi avversari e reso ancor più imbarazzanti dal conseguente 3-0 a tavolino per aver usufruito di una sesta sostituzione durante i tempi supplementari. Ma non tutto è andato per il verso giusto: i giallorossi dovranno aspettare per poter rendere ufficiale il ritorno nella capitale di Stephan El, risultatoal tampone per il-19 (una positività “leggera”). Laha trovato nelle ultime ore l’accordo con lo Shanghai Shenhua, disposta a liberare il giocatore in maniera gratuita, e con l’ala della Nazionale, mettendo su un’intesa per due anni e mezzo a tre milioni e mezzo a stagione. Ma dopo essere arrivato in Italia quest’oggi per mettere nero su ...