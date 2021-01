A Calata Capodichino una targa per Pasquale Apicella: “Ricordare è un obbligo” (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stamattina è stata scoperta la targa commemorativa apposta dal Comune di Napoli nel luogo in cui, il 27 aprile scorso, ha perso la vita l’Assistente della Polizia di Stato Pasquale Apicella. Volato in cielo a seguito di un incidente stradale avvenuto mentre inseguiva dei banditi nell’area nord di Napoli. Alle ore 11 è stata così scoperta la targa commemorativa in ricordo dell’assistente della Polizia di Stato morto nel tragico speronamento. Nel corso della cerimonia, svoltasi alla presenza delle autorità cittadine e della moglie e del padre di Lino Apicella, sono state deposte due corone di alloro a nome del Sindaco di Napoli e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Sono intervenuti oggi, oltre alla moglie e ai figli, il prefetto Marco ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stamattina è stata scoperta lacommemorativa apposta dal Comune di Napoli nel luogo in cui, il 27 aprile scorso, ha perso la vita l’Assistente della Polizia di Stato. Volato in cielo a seguito di un incidente stradale avvenuto mentre inseguiva dei banditi nell’area nord di Napoli. Alle ore 11 è stata così scoperta lacommemorativa in ricordo dell’assistente della Polizia di Stato morto nel tragico speronamento. Nel corso della cerimonia, svoltasi alla presenza delle autorità cittadine e della moglie e del padre di Lino, sono state deposte due corone di alloro a nome del Sindaco di Napoli e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Sono intervenuti oggi, oltre alla moglie e ai figli, il prefetto Marco ...

