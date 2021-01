Week end 23-24 febbraio a Firenze e dintorni: mostre, passeggiate, spettacoli in streaming (Di sabato 23 gennaio 2021) Le passeggiate di «Firenze Insolita», le mostre, l'installazione di Marinella Senatore a Palazzo Strozzi, il concerto in streaming dagli archivi degli Amici della Musica, il mercato a Mercatale Leggi su firenzepost (Di sabato 23 gennaio 2021) Ledi «Insolita», le, l'installazione di Marinella Senatore a Palazzo Strozzi, il concerto indagli archivi degli Amici della Musica, il mercato a Mercatale

WeCinema : Week end col cinema: Giochiamo con gli anniversari ed ecco simbolicamente 21 titoli da festeggiare. Dai 50 anni di… - RaiNews : Toscana, Lazio, Umbria, Campania e Calabria, domenica di piogge battenti #maltempo #meteo - WeCinema : Week end col cinema: il web è impazzito per loro e ora li corteggiano produzioni sempre più internazionali. Il ‘Duc… - mauro_marley : @Federissao @faberskj @3dc8 @PaoloProtop @luigidimaio @Mov5Stelle @33Tigri Ma come arrivati? Dove sei, week end fuori casa? - Lizbeth21336501 : RT @r31458893: Buon giorno un abbraccione e buon venerdì dai fra poco è week end non ci possiamo perdere in cose inutili la vita corre ciao… -