Victor Osimhen è guarito dal coronavirus

Il Napoli ha annunciato con un breve comunicato che Victor Osimhen è guarito dal Covid-19. Il giocatore era risultato positivo lo scorso 2 gennaio.

@VictorOsimhen9 è guarito dal Covid-19 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/WxUweYoJXM — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 22, 2021

