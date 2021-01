Verona-Napoli, dove vedere la partita in tv (Di venerdì 22 gennaio 2021) La partita tra Verona e Napoli, valida per la 19^ giornata di Serie A, si giocherà domenica alle ore 15:00. Sarà trasmessa da Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Luca Pellegrini; i collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Latra, valida per la 19^ giornata di Serie A, si giocherà domenica alle ore 15:00. Sarà trasmessa da Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Luca Pellegrini; i collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini. L'articolo ilsta.

sscnapoli : ?? | #VeronaNapoli sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna ?? - napolista : Verona-Napoli, dove vedere la partita in tv Orari, canali e telecronisti: tutto quello che c’è da sapere per non pe… - cassapronostici : Pronostico Verona – Napoli: partenopei favoriti al “Bentegodi” - HVeronaStyle : Tameze ha recuperato e sarà disponibile contro il Napoli! ?? . . #hellasveronastyle #seriea #hellas #verona #calcio… - Paroladeltifoso : Quella volta che il Verona fece retrocedere il Napoli con l’aiuto del Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Napoli Verona-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Verona-Napoli, dove vedere la partita in tv

Orari, canali e telecronisti: tutto quello che c’è da sapere per non perdere la prossima partita del Napoli contro il Verona ...

I precedenti di Verona-Napoli: bilancio in parità al ‘Bentegodi’

Ultima giornata del girone d'andata col Napoli che fa visita al Verona: i precedenti al 'Bentegodi' sono in perfetta parità.

Orari, canali e telecronisti: tutto quello che c’è da sapere per non perdere la prossima partita del Napoli contro il Verona ...Ultima giornata del girone d'andata col Napoli che fa visita al Verona: i precedenti al 'Bentegodi' sono in perfetta parità.