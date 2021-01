Uomini e Donne | anticipazioni 22 gennaio | decisione shock per Lucrezia | Roberta e Riccardo litigano a causa di Ida

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 22 gennaio 2021)22: grande puntata oggi, spieghiamo perché.22chiude con Armando, ma resta in studio Le incomprensioni traComanducci ed Armando Incarnato sono risultate insuperabili per la bellissima dama; così deciderà di non continuare a conoscere il cavaliere per cui era tornata in trasmissione. Tuttavia vorrà anche rimanere e per lei arriveranno cinque nuovi pretendenti. Ci sarà, però, un’altra sorpresa, perché non saranno di suo gradimento e non vorrà tenerli.22: ancora scontri pere ...