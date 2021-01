"Un errore". Lombardia, subito addio zona rossa? Un caso clamoroso. In Italia Rt sotto l'1%: perché è tutto chiuso? (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'indice di contagio Rt è sceso sotto l'1%, a 0,97 (range 0,85-1,11). È quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità sull'emergenza Covid-19. Nonostante il limite superiore dell'intervallo di credibilità sia sopra uno, spiegano gli esperti, si tratta comunque della "prima diminuzione dopo 5 settimane di crescita". Segno, forse, che le chiusure post-Epifania stanno dando i loro frutti. Nonostante questo (o forse proprio per questo) il governo non pare intenzionato a mollare la presa, tenendo alta l'asticella del rigore. La Lombardia però, in zona rossa, chiede ancore con forza la "promozione" in zona arancione. I tecnici della Regione dovrebbero trasmettere al ministero della Salute i nuovi dati ammettendo di aver sbagliato il calcolo dell'Rt nell'ultimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'indice di contagio Rt è scesol'1%, a 0,97 (range 0,85-1,11). È quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità sull'emergenza Covid-19. Nonostante il limite superiore dell'intervallo di credibilità sia sopra uno, spiegano gli esperti, si tratta comunque della "prima diminuzione dopo 5 settimane di crescita". Segno, forse, che le chiusure post-Epifania stanno dando i loro frutti. Nonostante questo (o forse proprio per questo) il governo non pare intenzionato a mollare la presa, tenendo alta l'asticella del rigore. Laperò, in, chiede ancore con forza la "promozione" inarancione. I tecnici della Regione dovrebbero trasmettere al ministero della Salute i nuovi dati ammettendo di aver sbagliato il calcolo dell'Rt nell'ultimo ...

Indice Rt a 0,97 e monitoraggio Iss 22 gennaio, oggi nuovi dati Italia: colori Regioni, chi rischia? Incidenza e livelli rischio in lieve calo.

Pianura Padana e smog

MANTOVA – Abbassare la guardia rispetto ad uno dei problemi più seri che attanagliano anche i territori lontani dai grandi agglomerati urbani, sarebbe un errore imperdonabile anche e soprattutto nei..

Indice Rt a 0,97 e monitoraggio Iss 22 gennaio, oggi nuovi dati Italia: colori Regioni, chi rischia? Incidenza e livelli rischio in lieve calo.MANTOVA – Abbassare la guardia rispetto ad uno dei problemi più seri che attanagliano anche i territori lontani dai grandi agglomerati urbani, sarebbe un errore imperdonabile anche e soprattutto nei..