Ultime Notizie Roma del 22-01-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano che pesa sulle trattative di Conte il caso accesa e le prendere è impegnato nel progetto di ampliamento della maggioranza di governo con l’ex leader UDC coinvolto nell’inchiesta anche andrangheta Movimento 5 Stelle ribadisce la soggetti indagati per reati gravi il centro-destra preme per il voto di maggioranza non servono questo governo non è in grado di governare insiste Tagliani ma Brunetta parla di un possibile fatto di riconciliazione Nazionale B Part II Giorgio Gori serve un nuovo governo un conte ter che possa contare su una maggioranza ampia ed europeista è il Sottosegretario a Palazzo Chigi esclude la possibilità di un esecutivo senza Conte come premier dopo la rottura il video di Italia viva ad un compromesso macrini dibatte che non ci sono margini per ricucire con ...