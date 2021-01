Udinese-Inter | Conte in conferenza stampa | “Concentrati sulla partita di domani”

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Antonioinalla vigilia di, match della 19a giornata della Serie A 2020/2021l’sarà impegnata nella diciannovesima giornata della Serie A 2020 /2021 contro l’di Luca Gotti. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match in. Ecco le sue parole. L’ha una sua identità e ha saputo mettere in difficoltà chi l’ha affrontata con superficialità. Come si affronta un avversario così?Non bisognerebbe mai affrontare nessuno con superficialità in Serie A, specialmente l’. Una squadra fisica, con una propria identità, strutturata. Ha giocatori di ...