Roma | violenta esplosione a Prati | in fiamme un quadro elettrico all’esterno di una pizzeria

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Momenti di paura questa mattina nel cuore quartiere, a causa di un incendio generatosi nei pressi di un localein via Marcantonio Colonna, a due passi dalla fermata della metro A, stazione Lepanto. Inizialmente si era pensato ad un’originata proprio dall’interno del locale; nel corso della mattinata, però, non sono arrivate conferme da parte di vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Ad andare a fuoco, in realtà, undel locale, presumibilmente per un corto circuito. Nessun ferito nella circostanza, problemi solo alla circolazione stradale con la chiusura in via temporanea del traffico tra viale Giulio Cesare e via degli Scipioni. L'articolo proviene da Italia Sera.