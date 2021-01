Recovery plan | Conte vede i sindacati | “Occorre confronto costruttivo”

Leggi su chenews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il premierincontra ie chiede che ci sia unvalido eper il bene del paese, in questa delicata fase. Giuseppe(Facebook)Giuseppesi da da fare per ritornare a dare ruolo e prestigio al suo Governo, dopo le ultime giornate che non hanno di certo rappresentato una bella pagina per l’esecutivo ed il nostro paese. Un Governo, di fatto, oggi che perde forza, ma che attraverso il suo massimo rappresentante, evidentemente, prova ad avere la stessa autorevolezza e fermezza di prima, rispetto a determinati impegni e rispetto ad una linea più che mai chiara ed evidente. Aiil Presidente del Consiglio, Giuseppe, ha parlato dei, e ...