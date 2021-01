Real Madrid, Zidane positivo al Covid-19 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Real Madrid ha reso noto con un breve comunicato ufficiale che Zinedine Zidane è risultato positivo al Covid-19. Non sarà presente pertanto alla sfida di domani sul campo dell’Alavés. Foto: mundo deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilha reso noto con un breve comunicato ufficiale che Zinedineè risultatoal-19. Non sarà presente pertanto alla sfida di domani sul campo dell’Alavés. Foto: mundo deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : Il miracolo #Alcoyano: la piccola di terza divisione che ha eliminato il #RealMadrid dalla #CopaDelRey - Eurosport_IT : MILANO, CHE BELLEZZA ???? Bayern asfaltato al Forum e 4^vittoria in fila in @EuroLeague: superato il Real Madrid, è… - DiMarzio : #Zidane non sarà in panchina contro l'#Alaves - peseroforever : Nessun giornalista che dica qualcosa sul fatto che nel giorno che #Ronaldo vince la #Supercoppa con la #Juve il Rea… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #zidane UFFICIALE – Real Madrid, Zidane positivo al Coronavirus: ecco i… -