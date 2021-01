Proteste per la liberazione di Navalny, arrestati a Mosca alcuni suoi collaboratori (Di venerdì 22 gennaio 2021) Continua in Russia la campagna contro Alexiei Navalny: la polizia russa ieri sera ha fermato alcuni collaboratori del leader dell'opposizione. Navalny aveva subito un avvelenamento la scorsa estate e ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 gennaio 2021) Continua in Russia la campagna contro Alexiei: la polizia russa ieri sera ha fermatodel leader dell'opposizione.aveva subito un avvelenamento la scorsa estate e ...

trash_italiano : Io speravo davvero che dopo 4 mesi di proteste, almeno per le scelte finali, avrebbero puntato sui televoti flash p… - reportrai3 : La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha indagato 44 agenti di polizia penitenziariai. Il giorno dopo le proteste… - Lavialibera : ?? Dopo le proteste di Torino e Roma, @XrItaly ha lanciato una campagna di crowdfunding per far fronte a 20mila euro… - nnarziss : @Punyama_PunPun > soprattutto dopo un anno di proteste di blm, forse non va trattata come se fosse la regina assolu… - folucar : RT @umanesimo: 3/n partirebbero le proteste delle persone che vedrebbero violate la loro libertà di azione. È passato un anno e tutto il mo… -