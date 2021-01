Paesi Ue: frontiere aperte ma test e quarantena per i viaggi. Nascono in Europa zone rosso scuro (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ursula von der Leyen: «Al fine di mantenere le nostre frontiere interne e esterne aperte, servono misure mirate che ci mantengano in sicurezza. Dobbiamo ridefinire la nostra mappatura per individuare le aree ad alto rischio, introducendo una categoria rosso scura. Alle persone che partono da zone rosse scure possono essere chiesti test prima di partire e la quarantena dopo l'arrivo. Tutti i viaggi non essenziali devono essere altamente scoraggiati» Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ursula von der Leyen: «Al fine di mantenere le nostreinterne e esterne, servono misure mirate che ci mantengano in sicurezza. Dobbiamo ridefinire la nostra mappatura per individuare le aree ad alto rischio, introducendo una categoriascura. Alle persone che partono darosse scure possono essere chiestiprima di partire e ladopo l'arrivo. Tutti inon essenziali devono essere altamente scoraggiati»

CLAUDIOGA1 : @laSchedaNulla @TPaoloPT @Gabriel12349955 @PiazzapulitaLA7 @sara_giudice1 La Bosnia confina con Croazia e Ungheria,… - FirenzePost : Paesi Ue: frontiere aperte ma test e quarantena per i viaggi. Nascono in Europa zone rosso scuro - Ticinonline : Nella lotta alle varianti, l'Ue pensa ai controlli alle frontiere #coronavirus #europa - granmartello : RT @AttilioGeroni: @granmartello I leader Ue in videoconferenza stasera stanno discutendo la possibilità di nuovi controlli alle frontiere… - Livia_Talamanca : @robersperanza Perche in Italia non si parla del pericolo delle varianti, che in Germania viene visto come pericolo… -