Napoli: Osimhen potrebbe tornare ad allenarsi anche se ancora positivo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Victor Osimhen esprime tutta la sua voglia di tornare in campo con un post sui social: una foto nella quale è inginocchiato in campo inquadrato di spalle accompagnata da una clessidra come commento. Risultato positivo al coronavirus il 1 gennaio, dopo essere tornato a Napoli dalla Nigeria dove ha partecipato a una festa di compleanno senza regole antivirus, l’attaccante è ora nella sua casa di Posillipo e potrebbe tornare ad allenarsi a Castel Volturno, anche se risultasse ancora positivo all’ultimo tampone del quale il Napoli è ancora in attesa, con un permesso della Asl, poiché sono passati ormai venti giorni dalla sua positività ed è asintomatico. L’ultima partita giocata dal 22enne ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Victoresprime tutta la sua voglia diin campo con un post sui social: una foto nella quale è inginocchiato in campo inquadrato di spalle accompagnata da una clessidra come commento. Risultatoal coronavirus il 1 gennaio, dopo essere tornato adalla Nigeria dove ha partecipato a una festa di compleanno senza regole antivirus, l’attaccante è ora nella sua casa di Posillipo eada Castel Volturno,se risultasseall’ultimo tampone del quale ilin attesa, con un permesso della Asl, poiché sono passati ormai venti giorni dalla sua positività ed è asintomatico. L’ultima partita giocata dal 22enne ...

