Mossa di Conte attira renziani La delega ai Servizi a Benassi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giuseppe Conte prova a mettere in difficoltà i renziani. Lo fa con una Mossa a sorpresa, convoca un Cdm alle dieci di sera e cede la tanto temuta delega ai Servizi segreti ad un fedelissimo, il suo consigliere diplomatico a Palazzo Chigi Piero Benassi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giuseppeprova a mettere in difficoltà i. Lo fa con unaa sorpresa, convoca un Cdm alle dieci di sera e cede la tanto temutaaisegreti ad un fedelissimo, il suo consigliere diplomatico a Palazzo Chigi Piero. Segui su affaritaliani.it

NicolaPorro : La #Segre sarà anche stimabile per la decisione di andare a Roma a fare il suo dovere istituzionale. Ma si è mossa… - ItaliaViva : Penso che Conte non voglia dimettersi e più che mossa del cavallo siamo di fronte ad un arroccamento, errore politi… - fattoquotidiano : Crisi di governo, la mossa di Conte: a Mattarella ha detto che vuole un chiarimento alle Camere. Ecco ora quali son… - apavo75 : RT @GaetanoRizzo18: 'Avanti con Conte' è stata una mossa di rara stupidità per il PD, nella furia di vendetta contro Renzi si sono legati a… - mario_bontempo : RT @GaetanoRizzo18: 'Avanti con Conte' è stata una mossa di rara stupidità per il PD, nella furia di vendetta contro Renzi si sono legati a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mossa Conte Convocato il Cdm notturno, la mossa di Conte sui servizi segreti Il Tempo Crisi Governo in salita: "caso Cesa" complica trattative

Benassi, intanto, nominato sottosegretario con delega ai Servizi. Conte fa la prima mossa, Renzi manda segnali ...

Sondaggi politici, Conte pesca nel non voto ma le destre sempre avanti

ll voto di fiducia al Senato ha chiuso solo temporaneamente una crisi che vede tanti sconfitti e nessun chiaro vincitore. Matteo Renzi non è riuscito a far cadere il premier. Le ...

Benassi, intanto, nominato sottosegretario con delega ai Servizi. Conte fa la prima mossa, Renzi manda segnali ...ll voto di fiducia al Senato ha chiuso solo temporaneamente una crisi che vede tanti sconfitti e nessun chiaro vincitore. Matteo Renzi non è riuscito a far cadere il premier. Le ...