Microsoft vuole farti vivere per sempre, sotto forma di chatbot (Di venerdì 22 gennaio 2021) Microsoft sta lavorando a un chatbot in grado di far rivivere una persona deceduta utilizzando le informazioni disponibili in rete o sui social network. Stando a un brevetto registrato negli Stati Uniti nel mese scorso, l'azienda di Redmond starebbe pensando a un'intelligenza artificiale in grado di raccogliere immagini, registrazioni audio, post sui social media, e-mail e chat di messaggistica per «creare o modificare uno specifico indice che rifletta la personalità della persona» si legge all'interno del brevetto. Da lì, gli ingegneri possono utilizzare questo database per addestrare un chatbot a conversare come quella persona, anche se è già morta. Un lasciapassare per la vita eterna o un appiglio estremo per amici e parenti che potrebbero continuare a tenersi in contatto con una persona scomparsa ...

Apple vuole migliorare la propria infrastruttura cloud

Apple potrebbe creare una propria infrastruttura server cloud per competere con giganti del settore come Amazon e Microsoft.

