Lg PuriCare 360 | il purificatore in formato maxi

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Foto: Lg)Tra i dispositivi per la casa più acquistati nel 2020, i purificatori d’aria proseguono nel trend di crescita anche nel 2021. Lg360 è un imponente modello top di gamma che cattura gas e agenti nocivi a trecentosessanta gradi fornendo aria pulita grazie a un ventilatore inclinabile e rotante e a diverse soluzioni di ultima generazione come il controllo completo dall’app. Ma soprattutto, può coprire un’area davvero molto estesa fino a 91 metri quadrati quando la maggior parte dei rivali si ferma sotto la metà. Il design di Lg360 (Foto: Lg)Inutile negarlo, le dimensioni di Lg360 sono importanti proprio perché si dedica a chi cerca und’aria in grado di gestire grandi spazi come uffici e altri ambienti professionali, ampie sale riunioni o da esposizione o abitazioni di ...