Lazio, intervento riuscito per Luiz Felipe: il comunicato

La Lazio comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Luiz Felipe Ramos Marchi è stato sottoposto in Germania, a Monaco di Baviera, ad un intervento chirurgico artroscopico a carico della caviglia destra. L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a monitoraggio clinico per stabilire i tempi necessari per la ripresa dell'attività.

