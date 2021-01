La tripletta di Sofia Goggia | vittoria in discesa a Crans Montana

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Sofia Goggia non si batte. L’azzurra è sempre più regina della discesa libera. A Crans Montana ha vinto la terza libera consecutiva in questa stagione di Coppa del Mondo, dopo quelle di Val d’Isere e St. Anton. Tre gare diverse, tre trionfi della campionessa olimpica della specialità.

La valdostana riuscì nell’impresa di realizzare una storica tripletta a Crans Montana, vincendo per tre anni consecutivi (2017, 2018, 2019) la combinata nella località svizzera. Come detto le ultime s ...In difficoltà è parsa anche Breezy Johnson (+ 1”87), sempre a podio in discesa nella stagione della sua esplosione, così come l'Austria con Tippler, Siebenhofer e Venier. La campionessa olimpica prece ...