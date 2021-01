La Pupa e il Secchione e Viceversa spazza via le differenze tra “specie” e lascia a casa il trash a favore dei flirt?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La prima puntata de Lae Ilci hato un po’ interdetti. Eravamo già pronti a saltare sul divano cercando di capire come bellissimi e stupidi Pupi avrebbero potuto avvicinarsi ai loro antipodi cercando anche di imparare qualcosa, ma quello che è andato in onda è qualcosa di un po’ più diverso e complesso. La versione un po’ ripulita del programma non ha convinto del tutto i fan storici che si sono ritrovati davanti Pupi non del tutto stupidi o ignoranti e Secchioni lontani dai soliti canoni di “bruttezza”, risultato? Tutti sembrano felici di stare con tutti e quelli che avrebbero dovuto tenere alto il baluardo della timidezza tipica dei nerd, sembravano dei veri e propri conquistatori. Perché? In molti sono convinti che si tratta solo di un passaggio della prima puntata e che presto ...