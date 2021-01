Inter, c’è l’ostacolo De Paul: il derby può aspettare per Conte (Di venerdì 22 gennaio 2021) Volata per il titolo platonico di campione d’inverno tra Inter e Milan, avversari martedì prossimo in Coppa Italia. Gli uomini di Conte attesi dalla trasferta sul campo dell’Udinese L’Inter non vuole fermarsi dopo il roboante successo nel derby d’Italia contro la Juventus. È volata al giro di boa tra le due milanesi per il titolo d’inverno, con i cugini del Milan che conservano 3 punti di vantaggio sulla truppa di Antonio Conte. L’Inter e il ‘Diavolo’ giocheranno in Contemporanea nel sabato di Serie A, con Lukaku e compagni che sperano in un passo falso dei rossoneri per agganciarli in vetta alla classifica. LEGGI ANCHE: Inter, Conte entra nel gotha degli allenatori nerazzurri: il motivo Inter, prima del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Volata per il titolo platonico di campione d’inverno trae Milan, avversari martedì prossimo in Coppa Italia. Gli uomini diattesi dalla trasferta sul campo dell’Udinese L’non vuole fermarsi dopo il roboante successo neld’Italia contro la Juventus. È volata al giro di boa tra le due milanesi per il titolo d’inverno, con i cugini del Milan che conservano 3 punti di vantaggio sulla truppa di Antonio. L’e il ‘Diavolo’ giocheranno inmporanea nel sabato di Serie A, con Lukaku e compagni che sperano in un passo falso dei rossoneri per agganciarli in vetta alla classifica. LEGGI ANCHE:entra nel gotha degli allenatori nerazzurri: il motivo, prima del ...

