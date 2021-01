GFVip 5, Giulia Salemi confessione inaspettata su Stefania Orlando: «Faccio dei pensieri strani su di te» (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip sta regalando moltissime emozioni al pubblico da casa. Ogni giorno nella casa più spiata d’Italia non mancano dei colpi si scena, tra litigate folli e sconvolgenti confessioni. In queste ore è stata Giulia Salemi a lasciare il pubblico del GFVip 5 completamente a bocca aperta. La ragazza sembra essere perdutamente innamorata di Pierpaolo Pretelli, i loro fan ormai hanno inventato anche il termini “Prelemi”, ma dopo le sue ultime dichiarazioni qualcosa sembra essere cambiato. I sogni della bella Giulia non sono sul suo Pier, ma bensì su una donna della casa. Sì, avete capito bene. Anche Stefania Orlando fa battere il cuore della modella. Leggi anche –> Giulia Salemi “è un’arrivista”, ex gieffina al veleno ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip sta regalando moltissime emozioni al pubblico da casa. Ogni giorno nella casa più spiata d’Italia non mancano dei colpi si scena, tra litigate folli e sconvolgenti confessioni. In queste ore è stataa lasciare il pubblico del5 completamente a bocca aperta. La ragazza sembra essere perdutamente innamorata di Pierpaolo Pretelli, i loro fan ormai hanno inventato anche il termini “Prelemi”, ma dopo le sue ultime dichiarazioni qualcosa sembra essere cambiato. I sogni della bellanon sono sul suo Pier, ma bensì su una donna della casa. Sì, avete capito bene. Anchefa battere il cuore della modella. Leggi anche –>“è un’arrivista”, ex gieffina al veleno ...

