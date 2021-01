GF Vip 5 | Claudio Sona chiarisce cosa c’è davvero tra lui e Tommaso Zorzi

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il nome di, indimenticabile primo tronista gay della storia di Uomini e Donne, è stato spesso associato a quello di, influencer milanese che attualmente è uno dei protagonisti più in vista del Grande Fratello Vip 5, al punto che c’è chi lo ha già dichiarato vincitore – se non effettivo, quanto meno morale – di questa edizione. In effetti sul web circolano foto che vedonoinsieme, e in tanti si chiedono se tra i due ci sia stato quald’amore. Una frequentazione, una storia d’amore o semplicemente un’amicizia, anche se c’è chi si spinge oltre e arriva a pensare a momenti “intimi” tra i due. Alla fine, dopo tanto chiacchiericcio Cladioha deciso di uscire allo scoperto e di raccontare la sua verità. ...